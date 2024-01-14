20 يناير.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن بشرم الشيخ

تلتفت أنظار عشاق ومتابعي أقدم وأعرق الرياضات العربية، وهى سباقات الهجن، في العشرين من يناير الجاري، إلى مضمار الهجن بمدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، حيث انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي ستقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، بمشاركة 1380 متسابقا يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

ومهرجان الهجن بمحافظة جنوب سيناء هو سباق للهجن العربية الأصيلة، والهجن نوع من الإبل، تستخدم للرياضة والركوب. وتحرص جنوب سيناء على إقامة هذا السباق بانتظام وعلى تنظيم المهرجانات والاحتفالات الشعبية الكبيرة خلال فترات إقامته. فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مرِّ العصور والأزمان. وهي تراث عريق قيم تقدره الأجيال الحاضرة، وتضعه في المكانة اللائقة به، ويصفه الكثيرون بأنها الرياضة القديمة الحديثة، أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأبناء في العصر الحديث. كما تجرى في نهاية السباق اقامة أمسية بدوية ساهرة يحييها أفراد من القبائل وتتضمن فقرات متنوعة تشتمل على السامر والغناء والأهازيج والراقصات البدوية.

وتحظى رياضة الهجن بمحافظة جنوب سيناء باهتمام بالغ خاصة من قبل اللواء الدكتور خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، الذي قرر إنشاء أول مضمار رسمي ودولي لسباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتنشيط الحركة السياحية بشرم الشيخ وزيادة أعداد السائحين إليها، مؤكدًا إن مثل هذه السباقات تجتذب آلافًا من عشاق هذه السباقات من السائحين الأجانب والعرب.

ويشهد المضمار حاليًا أعمال تطوير منها إنشاء للقرية التراثية بمنطقة المضمار، والتي يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. وتشمل القرية التراثية 10 ورش حرفية وقاعتين عرض، ومخازن مسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب، كما جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ الإقليم لـ "البوابة نيوز" أن مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ تم إنشاؤه من حيث ما انتهى الآخرون، ليضاهي أشهر مضامير الهجن بالدول العربية، وبعض دول أوروبا، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات العالمية المستخدمة في أفضل مضامير العالم، مشيرا إلى أن هذا العمل يضيف نوع جديد من الرياضات المحببة لدى البدو بجميع الدول العربية، كما أكد أن مثل هذه السباقات تجتذب آلافًا من عشاق هذه السباقات من السائحين الأجانب والعرب، مما يعظم من الدخل السياحي وإضافة للقطاع السياحي في مجال السياحة الرياضية وسياحة المهرجانات، لافتا إلى أن طول مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ يبلغ 4 كيلومترات وعرضه 50 مترًا وتم تجهيزه بمدرجات للمشاهدة بعرض واجهة 100 متر وتستوعب 1500 متفرج.

كما أكد محافظ جنوب سيناء أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يعد أفضل مضمار لسباقات الهجن في افريقيا بالاضافة انه من ضمن افضل خمس مضامير الهجن علي مستوى العالم.

وأضاف المحافظ أنه يحرص على حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وتوفير كل الدعم لمضمار الهجن بشرم الشيخ، ايضا مضمار نويبع وطور سيناء لأغراض التدريب، مؤكدًا حرصه أيضا لإقامة الفعاليات، وتحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري، على أن يكون الدخل لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة.

كان اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد التقى بمكتبه بالقاهرة، أول أمس السبت، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، والشيخ ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربي، وذلك بشان التنسيق وبحث استعدادات انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي ستقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 الي 22 يناير الجاري.