المفوض العام لـ أونروا: الحرب الدائرة في غزة جريمة تلطخ إنسانيتنا

قال حازم كمال مراسل "القاهرة الإخبارية" من مطار العريش، إن المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني غادر مطار العريش الدولي متجها إلى مدينة رفح، حيث يعبر منها إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن المفوض العام أكد أن الحرب الدائرة في غزة جريمة تلطخ إنسانيتنا، لافتًا إلى أن ما شاهده العالم على الهواء لآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز بين بشر أو حجر أو حيوان، والجميع كانوا عرضة لألة القتل.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من مطار العريش، إلى أن موظفي وكالة الأونروا قُتل منهم 146 شخصًا منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، وسوف يذهب المفوض العام لوكالة الأونروا لرؤية حقيقة الأوضاع على الأرض، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاولة إيقاف الحرب في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لسكان القطاع.