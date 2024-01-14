اندلاع حريق هائل في مبنى شاهق بمومباي غربي الهند

اندلع حريق هائل في مبنى شاهق بمنطقة مومباي غربي الهند، ما أدي إلى احتراق ستة طوابق.

وذكرت السلطات - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن الحريق بدأ نحو الساعة الـ 11 صباح السبت، (بالتوقيت المحلي للبلاد) وامتد حتى الدور الـ 18، لافتة إلى أن المبنى لا يزال تحت الإنشاء ولا يوجد أي طابق يشغله أفراد سوى أول ثلاثة طوابق في الوقت الحالي.

وهرعت العديد من سيارات إطفاء الحرائق إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، كما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج كل الأفراد في الوقت المناسب، فيما لا يزال - حتى الآن - سبب اندلاع الحريق غير معروف، وفقا للسلطات.