"أكسيوس": جون كيري يعتزم ترك منصبه بإدارة بايدن

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، يعتزم ترك منصبه في الإدارة الأمريكية، ويخطط للمساعدة في حملة الرئيس جو بايدن.

وذكر الموقع أن كيري - 80 عاما - يعتقد أن إعادة انتخاب بايدن هي "الفارق الأكبر"، الذي يمكن تحقيقه هذا العام فيما يتعلق بالتقدم المناخي في الداخل والعالم، حسبما صرح مصدر مقرب من الإدارة لموقع أكسيوس.

وأشار الموقع إلى أن كيري يعمل مع كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس على ترك الحكومة في الأشهر المقبلة (قبل الربيع).

والتقى كيري مع بايدن في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء لمتابعة ما بعد قمة المناخ التاريخية COP28 التي عقدت الشهر الماضي في دبي.

وقال المصدر إن كيري أكد - خلال المحادثة - امتنانه للمهمة، وإيمانه بأن بايدن قد جمع رقما قياسيا مناخيا رائدا في الداخل والعالم، وإعجابه بالفرق الذي أحدثته القيادة الأمريكية المتجددة على مستوى العالم، على مدى السنوات الثلاث الماضية.