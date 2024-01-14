انهارت عليه حفرة... دفن شاب عثر عليه ميتًا داخل منزل بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل منزل بالصف، بعد مناظرة الجثة وورد تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمانه وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



رحلة الكنز انتهت داخل حفرة

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي يدعى"أحمد.خ" 25 سنة يقيم قرية الأقواز, وأنه لقي حتفه إثر انهيار "حفرة" أعدها بمساعدة ٤ آخرين للتنقيب عن الآثار، وفرو حينما وقع الانهيار وجاري ضبطهم.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار ووجود بدائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

التحريات الأولية بينت مصرع شاب يبلغ من العمر 22 سنة في أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل رفقة 4 آخرين فروا هاربين.

ويعمل رجال الأمن على ضبط المتهمين الهاربين بالتنسيق مع وحدة مباحث الصف.