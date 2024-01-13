ننشر نتائج الجولة الثالثة من الدور الثاني لدوري الطائرة رجال

أقيمت اليوم السبت مواجهات قوية ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وشهدت المجموعة الأولى فوز الزمالك علي الاتحاد السكندري 3-0 و فوز الداخلية علي ايسترن كومباني 3-2 و فوز طلائع الجيش علي الطيران 3-0.

وفي المجموعة الثانية تمكن الأهلي من الفوز علي سبورتنج 3-0 وفاز القناة علي بتروجيت 3-2 وفاز سموحة علي الترسانة 3-0.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري في الفترة المقبلة بسبب استعداد منتخب مصر للكرة الطائرة لخوض التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وتستضيف مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة، في الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير الجاري.



وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.