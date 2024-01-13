بالصور.. تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة التفوق العلمي بإدارة بولاق التعليمية

كرمت إدارة بولاق التعليمية بالجيزة أوائل الطلبة الفائزين في مسابقة التفوق العلمي، والذين تأهلوا للتصفيات على مستوى الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح المنافسة المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية.

واستضافت مدرسةالشيخة جواهر تكريم الطلبة بحضور أشرف سلومة وكيل مديرية التربية والتعليم والنائب محمد الحسينى والمستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة.

جاء ذلك تحت إشراف عاطف إبراهيم مدير عام الإدارة، وخالد حسن وكيل الإدارة ، حيث رسمت المسابقة الابتسامة علي وجوه الطلبة والطالبات.

وجاءت أسماء الطلاب الفائزين كالتالي: نور إبراهيم عبد المجيد، منة الله محمود عبد الفتاح ، الزهراء سباعى محمد ، ندى فتحى إبراهيم ، هنا هشام محمد ، بسملة هشام محمد، بسملة سيد محمد.

وألقى “سلومة” كلمة عبر فيها عن سعادته بهؤلاء الطالبات المتميزات وطالبهم بالحفاظ على التفوق وأشاد بالجهود المبذول من إدارة مدرسة الشيخة جواهر والتى فاز أبناؤها فى المسابقة.