محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بعدد من أحياء العاصمة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج.

وتفقد محافظ القاهرة خلال جولته مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذى سيتم إقامته مرورًا بحى المطرية كشريان مرورى جديد يربط القاهرة بالقليوبية، وتطوير شارع الترولى بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة كذلك متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.