رئيس طور سيناء يتابع سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرية الجبيل

تابع مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، رافقه أحمد مروان، رئيس قرية الجبيل، اليوم السبت، سير العمل وانتظامه بوحدة طب الأسرة بالقرية؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بها والمساهمة فى حل المعوقات التى تواجه المواطنين.

وتفقد رئيس المدينة غرفة الاستقبال والطوارئ للتأكد من توافر رصيد كاف من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة كذلك توافر الأمصال والتطعيمات الروتينية، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة على تقديم الدعم ويد العون للمترددين من المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتقدم الوحدة خدمات طب الأسرة، والتطعيمات، والتثقيف الصحي، وأسنان، ومتابعة الحمل، إضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، كما تضم مكتب خدمة صحة ومعمل تحاليل ومعمل أمراض متوطنة.

كانت هيئة الرعاية الصحية قد أعلنت عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، في تصريح له إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، كما يتم تفعيل نظام المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي، أنه جارِ العمل في 4 مشروعات صحية جديدة لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل في جنوب سيناء بحلول يونيو 2024، وهم إنشاء "مجمع الفيروز الطبي، مستشفى دهب"، وكذلك تطوير "مستشفى نويبع، مركز طب أسرة وادي فيران".

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