بايدن يصف جماعة الحوثي اليمنية بأنها "تنظيم إرهابي"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوات جماعة الحوثي اليمنية بأنها "تنظيم إرهابي"، متوعدا بالرد في حال واصلت الجماعة استهداف السفن بالبحر الأحمر.

وجاء تصريح بايدن بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.

وقال بايدن - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم - إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة "سترد إذا واصل الحوثيون سلوكهم غير المقبول" واستمروا في مهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وردا على أسئلة صحفيين خلال زيارة إلى آلنتاون في ولاية بنسيلفانيا بشأن الرسالة التي يريد إيصالها لطهران بعد ضرب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، قال بايدن إن رسالته وصلت.

وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن "أي ضحايا مدنيين لم يسقطوا" معتبرا أن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات.

وتشير لندن وواشنطن إلى أن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، كانت ردا على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول المقاتلون المتحالفون مع إيران إنها رد على الحرب المستمرة في غزة.

ونفذت الضربات الأمريكية والبريطانية، فجر أمس الجمعة، على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما صعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.