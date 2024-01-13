سقط من القطار.. التحريات تكشف مصرع طفل على قضبان السكة الحديد بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل على قضبان السكة الحديد بالعياط، وكلفت مفتش الصحة بفحص جثمان وإعداد تقرير عن أسباب وفاته، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان القريبين من جثة الطفل.



سقط من القطار

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الجثة لطفل مجهول الهوية، وأن سبب وفاته حدث نتيجة سقوطه من القطار وليس دهسا على القضبان.



كان مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بالعياط.



وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

