العالمية للأرصاد الجوية: الاحترار العالمي سيتجاوز الرقم القياسي في 2024

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن يتجاوز الاحترار العالمي الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي، والذي اقترب من مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأضافت المنظمة، في بيان من مقرها في جنيف، أنها اعتمدت في توقعاتها على ست مجموعات بيانات دولية رائدة تستخدم لرصد الحرارة العالمية، مشيرة إلى أن متوسط درجة الحرارة العالمية السنوي في عام 2023 كان بين مستوى (1.45 ± 0.12) درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (1850-1900).

وأشارت إلى أن اتفاق باريس يهدف إلى الحد من زيادة درجة الحرارة على المدى الطويل بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وحذرت المنظمة من أن درجات الحرارة القياسية المتوقعة ستكون مصحوبة بتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث ستؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وزيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الحرارة الشديدة والفيضانات والأعاصير.

وقالت المنظمة إن الحرارة الشديدة في عام 2023 كان لها تأثيرات واضحة على الصحة، كما ساهمت في تأجيج حرائق الغابات المدمرة. وفي الوقت نفسه، خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة سلسلة من الدمار والموت وخسائر اقتصادية فادحة.

تأتي هذه التوقعات في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد كوكب الأرض ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وزيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة.

وتؤكد هذه التوقعات على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية كوكب الأرض من آثار تغير المناخ.