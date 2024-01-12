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الجمعة 12 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| رئيس الفيفا وأمير قطر في حفل افتتاح كأس الأمم الآسيوية 2023

حفل افتتاح كأس الأمم
حفل افتتاح كأس الأمم الأسيوية 2023
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أقيم منذ قليل حفل افتتاح كأس الأمم الأسيوية 2023، في استاد لوسيل بدولة قطر، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المشاهير، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.

وحمل حفل الافتتاح عنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهي مجموعة من القصص الآسيوية التي تعكس التنوع الثقافي فى أسيا، وشهد الحفل عدد من العروض الفنية المميزة، بجانب تقديم الأغنية الرسمية للبطولة 

وبعد حفل الافتتاح أقيمت المباراة الافتتاحية، بين منتخبي قطر ولبنان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأسيوية.

حفل افتتاح كأس الأمم الأسيوية 2023 كأس الأمم الأسيوية استاد لوسيل