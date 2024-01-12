الإمارات تعرب عن قلقها الشديد من تداعيات الاعتداءات على الملاحة في البحر الأحمر

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتي تمثل تهديدًا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وأكدت دولة الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.

وتأتي هذه التصريحات الإماراتية في أعقاب قيام جماعة الحوثيين بشن هجمات على ناقلات نفط في البحر الأحمر، مما أدى إلى توقف الملاحة في المنطقة.

وتعد دولة الإمارات من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، حيث تمتلك تجارة خارجية تتجاوز 1.5 تريليون درهم سنويًا.

تأتي تصريحات الإمارات في وقت بالغ الأهمية، حيث تتصاعد المخاوف من تداعيات الاعتداءات الحوثية على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وتؤكد هذه التصريحات التزام دولة الإمارات بدعم أمن واستقرار المنطقة، وحماية التجارة العالمية.