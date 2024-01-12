هشام ماجد يهنئ زوجته بعيد ميلادها برسالة كوميدية

هنأ الفنان هشام ماجد زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وبعث إليها برسالة خاصة بكلمات كوميدية للإحتفال بها.

وجاءت رسالته فى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "كل سنه وانتي طيبه زوجتى العزيزة اللذيذة".

ونشر ماجد صوره له مع زوجته مع رسالته لها، وشارك بها جمهوره الذى تفاعل بشكل كبير مع المنشور، وبادل التهنئة لها وتمنى لهم المتابعين حياة سعيدة.

يستعد الفنان هشام ماجد لدراما رمضان المقبل، بالمسلسل الكوميدى "أشغال شقة"، وهو الآن فى مرحلة التحضيرات والتصوير، إستعدادا للعرض فى الموسم الرمضاني المقبل، وتشاركة البطولة الفنانة أسماء جلال.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل "اللعبة ٤"، الذى حققت أجزاءه نجاحاً كبيراً مع الجمهور، تدور أحداثه حول اصدقاء وجيران بنفس السكن، ويتم بينهما تحديات من خلال مهمات تأتى لهم بشكل لعبة تنافسية، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

المسلسل بطولة هشام ماجد، شيكو، مى كساب، أحمد فتحى، ميرنا جميل، بيومى فؤاد، سامى مغاورى، محمد ثروت، والإخراج معتز التونى.