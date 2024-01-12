الدفاع الروسية: إحباط محاولات أوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بإحباط محاولات أوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، في منطقة خيرسون.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون. وتم صد الهجوم الأوكراني بنجاح، وتم تدمير عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25، في منطقة خيرسون، كما دمرت عددا من الأهداف العسكرية الأوكرانية، منها منشآت عسكرية ومواقع صواريخ باليستية.

وأوضح البيان أن القوات الروسية واصلت عملياتها في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وحققت تقدما في بعض المحاور.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 4720 جنديا بين قتيل وجريح.