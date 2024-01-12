ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إحباط محاولات أوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر

طائرات روسية
طائرات روسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بإحباط محاولات أوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، في منطقة خيرسون.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون. وتم صد الهجوم الأوكراني بنجاح، وتم تدمير عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25، في منطقة خيرسون، كما دمرت عددا من الأهداف العسكرية الأوكرانية، منها منشآت عسكرية ومواقع صواريخ باليستية.

وأوضح البيان أن القوات الروسية واصلت عملياتها في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وحققت تقدما في بعض المحاور.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 4720 جنديا بين قتيل وجريح.

الدفاع الروسية نهر دنيبر محاولات أوكرانية خيرسون القوات المسلحة الاوكرانية