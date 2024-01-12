إزالة الإشغالات بمحور المحمودية ومنطقة كرموز في الإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية، حملة موسعة لإزالة الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام بمحور المحمودية ومنطقة كرموز وشارع باب الملوك.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بفرض الانضباط وتكثيف حملات إزالة الاشغالات علي مدار اليوم وإستجابة لاي شكوي تخص المواطن.

وأضاف البيان الصادر عن حي غرب الإسكندرية، أنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام بمحور المحمودية ومنطقة كرموز وشارع باب الملوك.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام والتحفظ علي ٤٩ إشغال متنوع.

وتابع أنه تم إزالة اشغال محل خردة بشارع الزرافة بالقباري وتم التحفظ علي ميزان ترناطه وجاء ذلك بوجود المتابعه الميدانيه واشغال الطريق بالحي

وأكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بان الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزاله كافه الاشغالات والمخالفات.