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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيخ مشايخ شمال سيناء يتوجه بطلب للرئيس السيسي على الهواء

عيسى الخرافين
عيسى الخرافين
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أكد الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء، اهمية خطة التنمية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة، فيما وجه له طلبا بأن يعقد اجتماعًا مع مشايخ سيناء لمدة نصف ساعة ليقولون له "مبروك".

وأضاف "الخرافين" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الخطة التي وضعها الرئيس السيسي بلغ حجم استثماراتها 741 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، لافتا الى ان العمل بدأ من منطقة وسط سيناء، وهي الآن خالية من الإرهاب، وتم بناء التجمعات السكانية المتكاملة من الخدمات والمرافق، بجانب حفر الآبار.

وأوضح شيخ مشايخ شمال سيناء أن خطة التنمية شملت استصلاح الأراضي لزراعة الزيتون، وقدم الرئيس السيسي لكل مواطن بيتًا و5 أفدنة زيتون.

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