ضبط تاجر مخدرات بحوزته 820 طربة حشيش بالقناطر الخيرية

ضبطت مديرية أمن القليوبية تاجر مخدرات بمنطقة القناطر الخيرية جرى ضبطه وبحوزته 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي لديه معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام و طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتولت النيابة التحقيق.