بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة ثالث احترقت بهم سيارة مواد بترولية أعلى كوبرى سندوب بالدقهلية

لقى شخصن مصرعيهما حيث تفحمت جثتهما وأصيب ثالث صباح اليوم الجمعة اى حادث اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية أعلى كوبرى سندوب فى محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بسيارة جامبو محملة بمواد بترولية أعلى كوبري سندوب العلوي أمام المستشفى العسكرى.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اشتعال النيران فى سيارة جامبو رقم د ن و٣٦٤٧ تابعة لشركة بترول شاوة محملة بمواد بترولية بنزين.

فيما جرى السيطرة على الحريق حيث تبين تفحم جثتين بداخل السيارة وبالكشف عن هويتهما تبين أن الجثث لكلا من محمد منصور جمعة وجمعة ابراهيم جمعة وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

فيما أصيب شخص ثالث ويدعى محمد مصطفى محمد وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى إزالة اثار الحريق وفتح الطريق وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.