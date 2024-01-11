كأس السوبر الإسباني.. برشلونة يضرب موعدًا مع ريال مدريد بالنهائي بتخطي أوساسونا

تخطى فريق برشلونة، مساء اليوم الخميس، نظيره أوساسونا في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بالفوز عليه بثنائية دون رد، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في النهائي في كلاسيكو جديد.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث أقيمت مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب الأول بارك (ملعب نادي النصر السعودي).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد إهدار فرص عديدة من جانب لاعبي الفريقين، وكانت أبرز الكرات، إنقاذ إيناكي بينيا حارس مرمى البلوجرانا، لهدف محقق في الدقيقة 39، من تسديدة أنتي بوديمير بعد تمريرات متتالية.

كما شهد الشوط الأول، إصابة البرازيلي رافينيا جناح الفريق الكتالوني، ليضطر تشافي هرنانديز لتبديله بالشاب لامين يامال في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، دخل برشلونة باحثًا عن أول الأهداف، حتى نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في وضع فريقه في المقدمة بهدف في الدقيقة 59 من صناعة إلكاي جوندوجان.

وأضاف البديل لامين يامال، الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 من صناعة البرتغالي جواو فيليكس، الذي شارك بديلًا أيضًا في الدقيقة 61 بدلًا من فيران توريس.

وبهذا الفوز، تأهل برشلونة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، ليواجه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض يوم 14 يناير الجاري، بعدما فاز الأخير على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3.