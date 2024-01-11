الثانوية العامة 2024.. تعليمات طلاب الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة استمارة اتمام شهادة الثانوية العامة الأحد المقبل، عبر موقعها الالكتروني، والتي تستمر حتى 22 فبراير المقبل.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، بحزمة من الاجراءات والتعليمات ما يخص الطلاب والمعلمين، وكذا الاستعدادات الأساسية.

وحول تعليمات طلاب الدمج:

يطبق نظام الدمج على الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام طبقًا للفئات المحددة بالقرار الوزارى رقم ( ٢٥٢ ) لسنة ۲۰۱٧ والقرار الوزارى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۲۰۲۳ ) الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيؤ التعلم - الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعاف السمع - الإعاقات الحركية ) أولًا: يسمح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام - على الأقل - وفى حالة تقدم ولى الأمر بطلب لأداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوى مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهرى للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر يرفق بالطلب أصل التقرير الطبى معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقى الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ثانيًا: بناء على القرار الوزارى رقم ( ۲٥٢ ) لسنة ۲۰۱۷ والقرار الوزارى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۲۰۲۳ بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وعلى ما جاء بمحضر الاجتماع بتاريخ ۲ / ۱۱ / ۲۰۱۷، يسمح للطلاب من ذوى الإعاقة التالية ( الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيئو التعلم - الشلل الدماغي - اضطراب طيف- التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعاف السمع - الإعاقات الحركية ) بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة وفق الإجراءات التالية.

يتقدم ولى أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لأداء الامتحان مرفقًا به المستندات التالية: إثبات قيد الطالب المنتظم - تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء - صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر - صورة من قرار الدمج إن وجد ( أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل، عليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان.