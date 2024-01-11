محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع مقاطعة خنان الصينية.. صور

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مع كونج تشانجشينج رئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى والوفد المرافق له، سبل التعاون بين محافظة الأقصر والمقاطعة، وتعزيز المشاركة فى مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة الثقافية.

ومن جانبه، أبدى رئيس مقاطعة خنان الصينية إعجابه بمحافظة الأقصر وأثنى على حفاوة الاستقبال وتمنى استمرار وازدهار العلاقات بين الجانبين، وخاصة وأن الأقصر وخنان لهما تاريخ عريق يمتد لآلاف الأعوام.

كما أكد المستشار مصطفى ألهم، أن هذا اللقاء هو امتداد للقاء اخر سابق يثمر قريبا عن امضاء مذكرة تفاهم بين الجانبين تشهد بنودها التعاون فى العديد من المجالات كالتبادل طلابي والمنح الدراسية، وجلب مزيد من السياحة الصينية لمحافظة لأقصر خاصة وأنه تم افتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة الأقصر.

وتلا اللقاء، عقد لقاء آخر مع عدد من القيادات المعنية بالمحافظة ممثلى وزارات السياحة والآثار والزراعة ورئيس فرع هيئة تنمية الصعيد، ومديرا الاستثمار وشئون البيئة بالمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس جامعة الأقصر التكنولوجية.

وخلال اللقاء قدم محافظ الأقصر، عرضا تقديميا لجميع أنشطة المحافظة الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية وقطاع التعليم، كما عرض الجانب الصينى فيلم عن مقاطعة خنان للتعريف بحضارتها وتاريخها الذى يمتد لخمسة الآف عام والصناعات وعدد السكان الحالى وانشتطتها السياحية والتكنولوجية، تلاها نقاشات مفتوحة بين الجانبين حول تطوير العلاقات فى جميع المجالات وكيفية تبادل المنفعة بين الجانبين، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التراثية والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن محافظ الأقصر كان قد استقبل الشهر الماضى وفد من مقاطعة خنان الصينية برئاسة وانج وينبونج نائب رئيس اللجنة المحلية التابعة للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، بعاصمة المقاطعة تشينجتشو.

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