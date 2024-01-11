سعر الدولار مساء اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس 11 يناير 2024 حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وفيما يلي، نرصد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، اليوم الخميس 11 يناير 2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.