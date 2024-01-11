صحة المنوفية: الاستجابة لـ3151 شكوى خلال 2023

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بالتعاون مع الإدارات المعنية بالمديرية استجابت لـ (3151) شكوى من إجمالى ( 3164) شكوى بنسبة 99.6 % وذلك خلال عام 2023.

وأشارت أماني عاطف الغريب، مدير إدارة خدمة المواطنين ، إلى أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال العام الماضي 2023 بلغ ( 3164) شكوى، وجاري العمل على حل( 13) شكوى فقط ، وأن عدد الشكاوى التي تم حلها (3151) .

ولفتت إلى الإستجابة والتعامل مع إجمالى الشكاوى الواردة من المحافظة (515) ، مكتب وكيل الوزارة (51) ، الإتصال السياسي ( 332) بنسبة 100 % والتعامل مع 99.45% من الشكاوى الواردة من الوزارة ب ( 2168) من إجمالى ( 2180) ، وحل (85) شكوى شخصية من إجمالى (86) شكوى وذلك خلال عام 2023.

واوضحت، أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

‏https://www.shakwa.eg

- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة

-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.

-البريد الإلكترونى info@shakwa.eg

- مسح QR Code

من جانبها شددت وكيل الوزارة ، على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحة إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيرة إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارة خدمة المواطنين والقطاعات والهيئات المختلفة بجميع أنحاء المحافظة .



وأكدت حرص المديرية على تدريب العاملين بالدورات التي تنظمها الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وذلك لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.



