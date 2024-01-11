أمم أفريقيا 2023| على رأسها المغرب.. قوائم منتخبات المجموعة السادسة

تنطلق بعد غد السبت، ضربة البداية بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، بمواجهة المنتخب الإيفواري (المستضيف للبطولة) وغينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في الحصول على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ7 مرات، كما إن منتخب السنغال هو حامل اللقب بعد فوزه على الفراعنة في آخر نسخة التي أقيمت في الكاميرون 2021.

ويشارك في النسخة 34 من أمم أفريقيا 24 منتخبًا، مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة، وأفضل أربع منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ16.

ويخوض المنتخب الوطني، منافسات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وترصد «البوابة نيوز» في السطور التالية، قوائم منتخبات المجموعة السادسة، التي تضم المغرب، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، زامبيا.

قائمة منتخب المغرب

وجاءت قائمة منتخب المغرب، التي أعلنها وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس لـ«كان 2023»، على النحو التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - يحيى عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس - يونس عبد الحميد، شادي رياض - عبد الكبير أبقار - محمد الشيبي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون - سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - سليم أملاح - بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري - أمين حارث.

وفي الهجوم: حكيم زياش - أمين عدلي - عبدالصمد الزلزولي - سفيان بوفال - طارق تيسودالي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي.

أشرف حكيمي

قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، قائمة اللاعبين المستدعاة، التي ضمت الأسماء التالية.

حراسة المرمى: ليونيل مباسي - باجيو سيادي - ديمتري بيرتود.

خط الدفاع: برايان باييه - روكي بوشيري - كالولو - باتوبينسيكا - ماسواكو - شانسيل مبيمبا - هينوك إينونجا باكا - جوريس كاييمبي.

خط الوسط: إيدو كاييمبي - سيلاس - شارليس بيكيل - إيليا - موتسامي - بونجندا - تشيبولا - ديانجانا - كاكوتا.

وفي الهجوم: ويسا يوان - سيدريك باكامبو - سيمون بانزا - فيستون كالالا ماييلي.

ماييلي

قائمة منتخب تنزانيا

وجاءت قائمة الجزائري عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، لكأس أمم أفريقيا 2023، كالتالي.

حراسة المرمى: إيشي مانولا – كويسي كاواوا – بينو كاكولانيا.

خط الدفاع: بماري موامنييتو – إبراهيم حمد – هاجي منوجا – عبدي باندا – نوفاتوس ديسماس – ديكسون جوب – لوساجو موايكيندا – محمد حسين – عبد الملك زكريا – ميانو دانيلو.

خط الوسط: حميد ماو – فيصل سلوم – تارين ألاراخيا – موريس أبراهام – مزاميرو ياسين – سوسبيتر باجانا – مدثر يحيى.

وفي الهجوم: كيبو دينيس – محمد عمر – سيبريان كاشويلي – بن ستاركي – شارليس مومبوا – سايمون مسوفا – مبوانا ساماتا.

ساماتا

قائمة منتخب زامبيا

فيما أعلن أفرام جرانت، المدير الفني لمنتخب زامبيا، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، كالتالي.

حراسة المرمى: لورانس مولينجا – فرانسيس موانسا – تواستير نساباتا.

خط الدفاع: ستوبيلا سونزو – فرانكي موسوندا – بينديكت شيبيسي – دومينيك شاندا – تاندي موابي – جيفت مافيندي – زيفانياه فيري – ميجيل تشايوا.

خط الوسط: كلاوتس تشاما – إيمانويل باندا – كينجز كانجوا – كليفن كابومبو – كليفن كامبامبا – بنسون سكالا – لاري بواليا – فريدريك مولامبا – لوبومبو موسوندا – إدوادر شيلوفيا – جولدن مافوينتا.

وفي الهجوم: باتسون داكا – لاميك باندا – فاشون سكالا – كينيدي موسوندا.