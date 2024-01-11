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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أعضاء بمجلس الزمالك يرفضون استمرار معتمد جمال كرجل أول

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي يرفضون استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني كرجل أول حتى نهاية الموسم.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الخميس، إن سبب رفض بعض أعضاء مجلس الزمالك لاستمرار جمال يأتي بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها المدرب المحلي من قبل جماهير الزمالك في كل مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلي أن السيطرة على نجوم الزمالك داخل وخارج الملعب تكون بشكل قوي مع المدرب الأجنبي عن المحلي من أبناء الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة يرحب باستمرار معتمد جمال كرجل ثان وذلك في منصب المدرب العام، الإ أن استمراره كرجل أول يشهد رفض من بعض الأعضاء، حيث يرغب الرافضين في التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر يقود الزمالك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية ويساعد الفريق في التتويج باللقب، بالإضافة لنهائي كأس مصر أمام الأهلي شهر مارس المقبل، ويستكمل مباريات الزمالك في الدوري الممتاز.

يذكر أن مجلس الزمالك وقع عقد مؤقت مع معتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلال الفترة القليلة المقبلة.

الزمالك معتمد جمال الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى