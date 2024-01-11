ضبط 106 مخالفات تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٠٦ محضر جنح صحية وضبط أغذية وزيوت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات نفذتها الصحة على الأسواق و المنشآت الغذائية.

وواصلت مديرية الصحة حملاتها بمراكز ومدن المحافظة تم خلالها المرور ٨٢ منشأة غذائية.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٦ محضر جنح صحية بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل دون ترخيص وجنح صحية ومخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة في ٣ منشآت، علاوة على إعدام ٢٠٦ كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام ٢٩ لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه ، كما تم ضبط ١٢٠٠ لتر زيت مجهول المصدر و٥٠ كجم سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق متصل، سحبت تلك الحملات ١٠ عينات من الأغذية المتنوعة المعروضة بالأسواق لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



