موسيمانى يضع أخر البنود فى عقده مع أبها السعودى

كشفت بعض التقارير السعودية عن اقتراب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لفريقي أهلى جدة، والأهلى المصرى، من إدارة نادي أبها السعودي.

ومن المفترض ان يتم عقد جلسة بين إدارة نادى ابها السعودى، وموسيمانى، سيتم خلالها الحديث عن أهم الاسماء التى يطلبها الجنوب إفريقى فى ميركاتو الشتاء، وتحديد الراحلين، وذلك بحسب الصحف السعوديه.

ومن المؤكد أن موسيماني سيعمل على ضم لاعبين بجودة عالية من المحترفين والمحليين لتعويض نزيف نقاط الذى تعرض له الفريق فى الدور الأول، حسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وبالتزامن مع عودة اللاعبين من الراحة السلبية الممنوحة لهم بسبب مشاركة المنتخب السعودى فى كأس آسيا، سيقود موسيماني تدريبات أبها يوم السبت.

ويحتل فريق ابها قاع ترتيب الدورى السعودى، برصيد 14 نقطة، مهددا بالهبوط مع اقتراب بدء الدور الثانى من "روشن".