بنمو 57%.. «QNB الأهلي» يحقق 16.2 مليار جنيه صافي ربح بنهاية 2023

أعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2023 .

وأظهرت النتائج الآتي:

• حقق البنك صافي أرباح مجمعة 16.2 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو 57% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 15.8 مليار جنيه مصري.

• بلغت إجمالي الأصول المجمعة 629 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 145 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 30%.

• وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 39 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 267 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 17% مقارنة بديسمبر 2022.

• بلغت ودائع العملاء 530 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 123 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 30% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو على مستوى جميع القطاعات.

• بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.53% في نهاية ديسمبر 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108.0% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25.1% في ظل التطبيق الأمثل لسياسات الائتمان والتوظيف والمخاطر.

• يتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 50.33% في نهاية ديسمبر 2023 في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

• تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا، تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة الأعمال. كما يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه.