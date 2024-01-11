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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان المجمع الحكومي الجديد والمدينة الرياضية

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان المجمع الحكومى
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أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارة محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادى الجديد، والأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

وشارك في الزيارة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، كما تفقدا المدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومي، والتي أقيمت على مساحة 5 أفدنة، وتضم 2 ملعب خماسي نجيل صناعي و2 حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول 800 متر.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة مضمار دراجات