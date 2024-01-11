بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان المجمع الحكومي الجديد والمدينة الرياضية

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارة محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادى الجديد، والأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

وشارك في الزيارة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، كما تفقدا المدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومي، والتي أقيمت على مساحة 5 أفدنة، وتضم 2 ملعب خماسي نجيل صناعي و2 حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول 800 متر.

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