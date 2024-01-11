النيابة تستعلم عن صحة 4 أشخاص أصيبو في حادث مروري بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 اشخاص أصيبوا في حادث اصطدام ميني باص مع سيارة نقل بمدخل قرية البليدة التابعة لمركز العياط، لسؤالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على المركبتين المتسببين في الحادث، ورفع حطامهما لتيسر حركة السير، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات الواقعة.

كان مأمور مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بقرية البليدة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام ميني باص مع سيارة نقل بطريق مصر أسيوط الزراعي، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وجنبت أوناش المرور آثار الحادث نهر الطريق.