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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الفنون التشكيلية" يحيى ذكرى ميلاد الراحل محمد ناجى الأربعاء المقبل

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش
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يحيى قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ذكرى ميلاد الفنان التشكيلى الراحل  الرائد محمد ناجى ، والذي ولد في 17 يناير عام 1888، بعد مسيرة عالمية جمعت بين المصرية والأصالة،وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2024 بمتحف محمد ناجى، حيث تشمل الفعاليات جولة متحفية، و ورش رسم لمحاكاة أعمال الفنان،  وأعمال يدوية.

يُعد الراحل محمد ناجى ، أحد رواد الفن التشكيلي، من مواليد محافظة الإسكندرية ،  بحي محرم بك،  وأتم تعليمه الابتدائى والثانوى في مدارس الإسكندرية، ثم سافر عام ١٩٠٦لفرنسا للالتحاق بكلية ليون ودرس القانون وحصل على  الليسانس في ١٩١٠ ولكن حبه للفن دفعه للالتحاق بأكاديمية الفنون بـ«فلورنسا» وعمل مع الرسام الفرنسى أندريه لوت ودرس الرسم والتصوير من ١٩١٠ إلى ١٩١٤ كما درس الفن على يد واحد من رواد التشكيل في العالم وهو رائد المدرسة الانطباعية في أوروبا الفرنسى كلود مونيه عندما سافر إلى باريس عام ١٩١٨ وكان قد درس الرسم على يد الفنان الإيطالى «بياتولى» بالإسكندرية، وعاد لمصر ١٩١٩وعمل لسنوات في السلك الدبلوماسى وفى الفترة من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٧ عين مديرا لمتحف الفن الحديث ثم رئيسا لأكاديمية الفنون المصرية بروما، حتى وفاته.

وكان قد اعلن قطاع الفنون التشكيلية، برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن إقامة ورشة تعليم مبادئ الرسم بالرصاص (طبيعة صامتة) للفئة العمرية من سن 15 فما فوق تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع بداية من الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 من الساعة 10صباحا وحتى 4 عصراً بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

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قطاع الفنون التشكيلية الفنان محمد ناجى متحف محمد ناجى فن تشكيلي اخبار الثقافة