السوبر الإسبانى.. تشكيل هجومى متوقع لبرشلونة أمام أوساسونا

يواجه فريق برشلونة، نظيره أوساسونا فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية .



وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الرابعة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتى يشارك فيها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.



وينتظر فريق ريال مدريد الفائز من تلك المواجهة بعدما تخطى الفريق الملكى جاره اللدود أتلتيكو مدريد بـ 5 أهداف لثلاثة، فى الديربى الأشهر والأقوى فى مدينة مدريد، ليلتقيا في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل.



ويواجه تشافي هيرنانديز المدير الفنى لفريق برشلونة، العديد من المشاكل فى خط دفاعه بسبب الإصابات التي لحقت بإينيجو مارتينيز وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو.

ومن المتوقع ان يدفع تشافى برونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في قلب الدفاع، مع وجود جوليس كوندي كظهير أيمن، وأليخاندرو بالدي على الجانب الأيسر.



وجاءت التشكيلة المتوقعه لبرشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.



يسعى فريق برشلونة لمواصلة سلسلة نتائجة الإيجابية التى حققها فى الآونة الأخيرة، بعدما حقق الفوز فى ثلاث مواجهات من آخر 5 مباريات فى جميع البطولات، وتعرض لهزيمة واحده وتعادل وحيد.



وتأمل كتيبة تشافي هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة، الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، والـ 14 في تاريخه.



ويسعى الفريق الكتالوني أنطلاق موسمه 2024 بلقب السوبر، كما حدث في الموسم الماضي، والذي اختتمه البرسا بطلا لليجا الإسبانية.

على الجانب الآخر يأمل فريق أوساسونا، وصيف كأس ملك إسبانيا، لمفاجئة جماهيره فى مواجهة الليلة، و تحقيق أول انتصار له أمام برشلونة منذ 4 سنوات، وتحقيق الفوز الـ15 فى تاريخ مواجهات مع الفريق الكتالونى المسيطر على تاريخ المواجهات بواقع 45 انتصار مقابل 18 تعادل.

