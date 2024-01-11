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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

طلب التوقيع على بياض.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي؟.. شاهد

رمضان صبحي
رمضان صبحي
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كشف اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عن رغبته في العودة إلى النادي الأهلي من جديد.

وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، إنه جرى التواصل معه من خلال أحد المقربين، حيث أكد صبحي رغبته في العودة وأنه سيوقع على بياض.

من جانبه، رفض النادي الأهلي مناقشة هذا الأمر، مؤكداً أن عودته أمر غير متاح، بسبب ما حدث في وقت سابق، وأنه لن يحدث أي جديد خلال الفترة الحالية، معلناً "اللاعب لن يعود للأهلي من جديد".

من المقرر أن ينتهي عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز مع نهاية الموسم المقبل، كما أنه يحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

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