7 نصائح لبشرة صافية.. تعرفوا عليها

يعد الحصول على بشرة نضرة وصافية أهم ما تبحث عنه المرأة، لذا نقدم لكم بعض النصائح للحصول على بشرة نضرة وهي:

1. حماية نفسك من الشمس

تعد من أهم طرق العناية بجلدك هي حمايتك من الشمس، فيمكن أن يتسبب التعرض للشمس في ظهور تجاعيد، وبقع الشيخوخة وغيرها، وللحصول على أقصى حماية من الشمس يجب استخدام كريم الوقاية من الشمس يتضمن حماية من الشمس (SPF) 15 على الأقل ويستخدم كريم الوقاية من الشمس كل ساعتين .

2. الإقلاع عن التدخين

التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر ويسهم في ظهور التجاعيد، حيث يتسبب في ضيق الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية، ما يقلل من تدفق الدم ويجعل الجلد أكثر تعرضا للشبخوخة.

3. الاهتمام بالبشرة

يمكنك الاهتمام بالبشرة بعدة طرق ومنها تقليل زمن الاستحمام فالماء الساخن والاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك، وكذلك تجنب الصابون المركز، يمكن أن يتسبب الصابون والمنظفات المركزة في فقدان الزيت من بشرتك.

فاختاري المنظفات الخفيفة ثم إمسحي بشرتك وجفيفها برفقٍ بواسطة منشفة بحيث تبقى بعض الرطوبة عليها، وإذا كانت بشرتك جافة، فاستخدمي مرطب يلائم نوع بشرتك للاستعمال اليومي.

4. اتباع نظام غذائي صحي

قد يساعدك النظام الغذائي الصحي على أن تبدو في أفضل، ويأتي ذلك عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الشحوم.

5. ممارسة التمارين الرياضية

حيث إنّ ممارسة الرياضة تحسن الجسم صحياً، وبالتالي تصبِح البشرة صحّية، ونضرة،.

6 . التعامل مع الضغوط

إن الضغط النفسي غير المتحكم به يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية ويتسبب في ظهور حب الشباب والتجاعبد لذلك ينصح بالابتعاد عن الضغوط النفسية للحفاظ علي نضارة البشرة .

7. شرب ماء بكثرة

يعد شرب الماء بكثرة بديل مثالي للعلاجات المضادة للشيخوخة، حيث يساهم في المحافظة على صحة جلدك ويبقي البشرة رطبة ولامعة وناعمة الملمس، مما يساعد على تأخر ظهور علامات الشيخوخة ومنها التجاعيد، والخطوط الدقيقة.