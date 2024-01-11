غارة إسرائيلية على بلدة حانين في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة حانين في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل لسيادة اللبنانية وتصعيد المواجهات مع حرب الله، حيث اقدمت مؤخرا على اغتيال عدد من قيادات حركة حماس الموجودين في جنوب لبنان.

وكان أبرز عمليات الاغتيال هي بحق القيادي في حركة حماس صالح العاروري الذي قتل في ٣١ ديسمبر الماضي بطائرة مسيرة بدون طيار إلى جانب ستة قيادات أخرى من حماس.