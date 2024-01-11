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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غارة إسرائيلية على بلدة حانين في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة حانين في جنوب لبنان.
يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل لسيادة اللبنانية وتصعيد المواجهات مع حرب الله، حيث اقدمت مؤخرا على اغتيال عدد من قيادات حركة حماس الموجودين في جنوب لبنان.
وكان أبرز عمليات الاغتيال هي بحق القيادي في حركة حماس صالح العاروري الذي قتل في ٣١ ديسمبر الماضي بطائرة مسيرة بدون طيار إلى جانب ستة قيادات أخرى من حماس.

غارة إسرائيلية جنوب لبنان