محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بتلا والشهداء وسرس الليان

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء الشامل للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع كفر الشيخ منصور بداية من شارع بورسعيد بطول 700 متر مع رصف متفرعاته بطول 300 متر ، تنفيذ مديرية الطرق، وكذا أعمال تركيب إنترلوك الأرصفة بشارع مدرسة الشهيد طيار المتفرع من شارع النصر بطول 500 متر، فضلاً عن متابعته أعمال تبطين ترعة السمسمية بناحية ميت شهالة لاستئناف أعمال الرصف بالطريق فور الإنتهاء من أعمال التبطين وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالي.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف النهاية بطريق البر الغربي ، وكذا متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع 3 بمتفرعات شارع بورسعيد وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة سرس الليان، أنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي فقد تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع السوق النموذجي بطول 1كم تنفيذ مديرية الطرق بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ومواصلة جهودها المكثفة فى متابعة الموقف التنفيذى بقطاع الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم الدعم اللازم لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مؤكداً أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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