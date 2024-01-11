افتتاح اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه بالإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية صباح اليوم الخميس، فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها ، وذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والأمن والتنمية المستدامة والتربية الاجتماعية .

وذلك في ضوء توجيهات االدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها .

وقال مدير المديرية، إن الجلسة الافتتاحية تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه والصرف الصحي تحت شعار “صحتهم مستقبلهم”، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياة والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه .

وأكّد “أبوزيد” أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار “كل نقطة بتفرق”، مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70 % بمدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه ، وأوضح في سياق متصل أن اللجنة استهدفت تدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج ( TOT ) والتي تنطلق مطلع الأسبوع القادم ، على أن يتولى فريق مدربي المدربين تدريب 300 مستهدف في 150 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة ، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها .