المطران عطا الله حنا: "لقد توحد الاحرار في عالمنا في المناداة بوقف الحرب"

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، بأننا في هذا الموسم الميلادي المبارك كما وفي كافة المواسم والايام ستبقى رسالتنا رسالة محبة واخوة ورحمة وسلام ونبذ للعنف والحروب والقتل وامتهان الكرامة الانسانية.

وأضاف “حنا”، بانه تم ملاحظة ازديادا في رقعة الوعي فيما يتعلق بالحرب المأساوية التي نعيشها في هذه الايام وهنالك ازدياد في رقعة الاصوات المنادية بوقف الحرب في مشارق الارض ومغاربها، وهؤلاء ينتمون لكل الاديان والخلفيات الثقافية والعرقية حيث وحدتهم القيم الانسانية في المناداة بوقف هذه الحرب وهذه المعاناة المروعة التي يتعرض لها اهلنا في غزة.

وتابع “حنا”: نشكر كل انسان حر في هذا العالم يطالب بوقف الحرب بغض النظر عن انتماءه الديني او خلفيته العرقية او لون بشرته فالبشر جميعا هم اسرة بشرية واحدة خلقها الله وما احلى وما اجمل ان يتوحد الجميع في المناداة بالعدالة والسلام ونصرة المظلومين والمتألمين لا سيما شعبنا الفلسطيني وبنوع خاص اهلنا في غزة الذين يتعرضون لهذا العدوان الغاشم.