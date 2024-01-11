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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بالخانكة

اعتماد المخطط التفصيلي
اعتماد المخطط التفصيلي
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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية (الصفا والشروق) بمركز الخانكة، وذلك بعد مراجعته فنيا من هيئة التنمية الصناعية، حيث جرى ذلك من خلال البروتوكول بين المساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور هانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.


يشار إلى أن منطقة الشروق الصناعية بأبو زعبل منطقة قائمة على مساحة 153 فدان ومنطقة الصفا بعرب العليقات بالخانكة على مساحة 120 فدان.

وأكد المحافظ في بيان للمحافظة اليوم، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتدعيما للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أى موقع مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

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