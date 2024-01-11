وكيل تعليم دمياط: تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة لأداء الطلاب لامتحاناتهم

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي شهدت الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم ومدراء المراحل التعليمية.

حيث أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحاني الهندسة والتربية الدينية وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وطلاب الصف الأول الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.