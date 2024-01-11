جامعة الدول تعلن تأييدها الكامل لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت جامعىة الدول العربية تأييدها الكامل للدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ، بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة جماعية"، و"خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".، وفقا لنبأ عاجل لـ ،القاهرة الاخبارية".

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، أولى جلسات محكمة العدل العليا في لاهاي لبحث دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبرالماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، إنه "من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وأعرب أبو الغيط عن التطلّع إلى "حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًّا لنزيف الدم الفلسطيني".

وشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على "اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار".

وأكد أبو الغيط على "دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة"، وأضاف: "كنا نود أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى الدعوى، لكنها كمنظمة ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك".

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الجامعة جمال رشدي، أن أبو الغيط "وجّه المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني".