بدء التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

بدأت، منذ قليل، عملية تسجيل الحضور فى اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، والمقرر انعقادها بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، وتستمر عملية التسجيل حتى الحادية عشرة صباحا.

وتنص اللائحة على حضور 50%+واحد من إجمالى أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 129 ناديا لاكتمال النصاب القانونى لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، حيث يكتمل النصاب القانونى بحضور 65 ناديا.

وحال عدم اكتمال النصاب اليوم يتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للغد على أن يكتمل النصاب القانونى.

ومن المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها مناقشة ميزانية الاتحاد عن العام المنتهى، واختيار اللجنة الانتخابية للإشراف على الانتخابات المقبلة واعتماد لجنة الانضباط.