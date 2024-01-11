تعرف على أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يناير 2024

يسيطر التذبذب وعدم الاستقرار على سوق الذهب في مصر، والذي شهد ارتفاعات متتالية منذ بدء صرف عوائد شهادات الاستثمار فئة الـ25%، وإقبال المصريين على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار، حيث ارتفعت أسعار الذهب بداية اليوم الخميس 11 يناير 2024 في السوق المحلية ومحلات الصاغة العاملة في مصر، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأوسع انتشارًا وإقبالا في الصاغة المصرية) حوالي 3,155 جنيها للبيع و3,205 جنيهات للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السوق المصرية اليوم إلى 3357.5 جنيه للبيع، و 3305.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق) حوالي 3,606 جنيهات للبيع و3,663 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 (الأوسط بين الأعيرة الذهبية ) إلى حوالي 2,704 جنيهات للبيع و 2,747 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 والمعروف بالذهب الاقتصادي، حوالي 2,103 جنيهات للبيع و2,137 جنيها للشراء.

كما وصل سعر الذهب عيار 12 الي حوالي 1831.5 جنيه للبيع، و 1802.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم الخميس نحو 1373.5 جنيه للبيع، و 1325.25 جنيه للشراء.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب (والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) إلى حوالي 25,240 جنيها للبيع و 25,640 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب (وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد من أهم أدوات الاستثمار الآمن) حوالي 112,138 جنيها للبيع 113,915 جنيها للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب في السوق المصرية اليوم حوالي 3,605,714 جنيها للبيع، و 3,662,857 جنيها للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا ، تراجعت أسعار الذهب امس الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2% إلى 2024.90 دولار للأوقية (الأونصة) .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2030.60 دولار للأوقية.