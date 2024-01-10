وزارة الطيران: لا نمتلك طائرات من طراز بوينج 737 - 9 ماكس

أكدت وزارة الطيران المدنى، أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة بجمهورية مصر العربية أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة من "طراز البوينج B737-9 Max" التابعة لإحدى شركات الطيران.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التعاقد الذي تم مؤخراً من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة فإنها من طراز البوينج 8- 737 Max وليست من طراز B737-9 Max موضوع العيب الفني.

كما أكدت الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها. هذا وتهيب وزارة الطيران المدني تحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بأراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين.. علمآ بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات..