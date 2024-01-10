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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد دعم بلادها لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي

وزيرة الخزانة الأمريكية،
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مراسلها في واشنطن رامي جبر، اليوم الأربعاء، بتأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، دعم الولايات المتحدة لمصر وبرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي.

نقل جبر عن مصادر داخل وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، أن يلين التقت بوزيري المالية والتعاون الدولي في مصر، وكذلك محافظ البنك المركزي حسن عبد الله. وأكدت يلين على أهمية تعزيز الاقتصاد المصري ودعم "نمو شامل مستدام".

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن يلين أكدت خلال اللقاء الذي حضره محافظ البنك المركزي المصري، دعم الولايات المتحدة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأشار المراسل إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية ناقشت أيضًا التطورات الإقليمية المتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري جراء الصراع في قطاع غزة، معبرة عن تقديرها للجهود المصرية في هذا الصدد.

وأفصح مراسل "القاهرة الإخبارية" عن تصميم وزيرة الخزانة الأمريكية على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.

واشنطن جانيت يلين مصر