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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بصحراوي البحيرة

حادث البحيرة
حادث البحيرة
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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوى فى محافظة البحيرة. 

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، عن انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى غرب النوباريه المركزي وأبو المطامير العام. 

والمصابون هم كل من:" أ.ع، 26 عامًا، ر.خ، 30 عامًا، ع.م، 30 عامًا، خ.ح، عام، و.ض، 40 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم. 

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من:" ع.م، 45 عامًا، مجهول، في العقد الثالث من العمر، م.ب، 35 عامًا، أ.م، 40 عامًا، مجهول الهوية، بالعقد الرابع من العمر"، وتم نقل الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

 وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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