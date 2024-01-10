انطلاق حفل توقيع ومناقشة رواية «صاحب العالم» للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة رواية «صاحب العالم» للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح والصادرة حديثا عن دار الشروق بمبني القنصلية بوسط البلد.

يقام حفل توقيع الرواية بحضور الناقد والكاتب سيد محمود والكاتب والناقد محمود عبد الشكور والكاتب والناقد محمد عبد الرحمن ، ووسط حضور اعلامي وجماهيري كبير، ومنهم الكاتب الكبير عبد الله السناوي .

وفي بدايه كلمته رحب الكاتب والناقد سيد محمود رحب بالحضور من الأدباء، متناولا المسيرة الأدبية للكاتب الكبير أحمد صبري أبو الفتوح التي بدأت بكتابته القصة القصيرة .

ولفت «محمود»إلى أن الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح قد استطاع خلال مسيرته الأدبية أن يجمع بين نسيج مغاير من أنواع الكتابة، فالمتفحص لأعماله الأدبية يجد هذا النسيج اللافت والناتج عن وعي اجتماعي وثقافي واجتماعي عميق .

وأعقب مداخلة الكاتب سيد محمود قراءة الكاتب الكبير أحمد صبري ابو الفتوح في مقطع من الرواية .

ومن أجواء الرواية: «أراد الأستاذ «عبد الحميد دهمش» بعد رحيل زوجته وهجرة أبنائه وخروجه على المعاش، أن يتنسم بعضًا من عبير الحرية، مستفيدا مما تتيحه تكنولوجيا التواصل الاجتماعي من إمكانات هائلة، لكنه وهو يفعل خطا في الفراغ، فهوى. وبات على أعتاب فضيحة قد تهدد كيانه وكيان أبنائه وحبيباته اللاتي شاركته

تنسم بعض من هذا العبير. وبوصفه موظفا عاما عتيدا، يعرف أن الخروج من ورطة كهذه لا يفيد فيها التفكير من داخل الصندوق، لذلك لجأ إلى ربيب السجون رزق مرزبة ... فهل سيستطيع رزق، مساعدة الأستاذ عبد الحميدة في النجاة من هذه الورطة؟ يقتحم الروائي أحمد صبري أبو الفتوح عالم الطبقة المتوسطة مجددا بعد روايته الأشهر «ملحمة السيراسوة»، لكنه في روايته الجديدة «صاحب العالم» يكشف عن معاناة موظف مصري تقليدي أصبح محاصرا في عالم لم يعد ينعم فيه أحد بأي خصوصية: ليضع يده على أزمة الإنسان المعاصر في سرد يتسم بالعذوبة وإيقاع تشويقي جذاب لا يخلو من طرافة».