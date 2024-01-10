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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك من التدريبات

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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منح معتمد جمال مدرب الزمالك، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة وذلك بعد خوض مباراتين وديتين .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي في ميت عقبة وذلك قبل السفر للإمارات لخوض بطولتين وديتين خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير الجاري .

وخاض فريق الزمالك مباراة ودية أولي أول أمس الإثنين وحقق الفوز على حساب فريق كسكادا بنتيجة 4-0، ثم خاض الودية الثانية اليوم الأربعاء على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة أمام فريق عثماثون طنطا، وحقق الفوز بنتيجة  8-0.

 وسجل ثمانية الزمالك، كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا  "هاتريك".

معتمد جمال الزمالك عمر جابر أيمن مصطفى